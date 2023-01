A forte chuva que atingiu a capital da Arábia Saudita, afetou o sistema elétrico do estádio Mrsool Park, do Al-Nassr, novo time de Cristiano Ronaldo, e impossibilitou a partida desta quinta-feira contra o Al Taee, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo foi adiado para sexta-feira, às 12h.

A partida poderia ter marcado a estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr, que informou anteriormente se ele estaria liberado para jogar. O português foi punido pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) com dois jogos de suspensão por derrubar o celular da mão de um torcedor do Everton.

Como rescindiu o contrato com o Manchester United antes de cumprir a punição no Campeonato Inglês, ele deve ficar suspenso dos dois primeiros jogos na Arábia Saudita, conforme indica o regulamento da Fifa. De acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, o clube árabe recebeu um certificado de liberação internacional do atacante e teria esperanças de conseguir a liberação para a estreia por meio de tal documento.

O craque português foi apresentado na terça-feira, em evento para 30 mil pessoas no estádio do clube. O atacante de 37 anos participou de trabalhos de finalização e interagiu bem com os brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo, novos colegas de equipe. A torcida sempre vibrava a cada toque na bola do astro.

Cristiano Ronaldo se transferiu ao Al-Nassr depois de passagem tímida pelo Manchester United. A Copa do Mundo fraca que disputou no Catar também não lhe rendeu convites de times da Europa para a sua continuidade no Velho Continente.

Com quase 38 anos, CR7 assinou contrato com o Al-Nassr até 2025. O vínculo com o primeiro colocado do campeonato saudita prevê cinco anos de extensão contratual como conselheiro da equipe e embaixador da candidatura da Arábia Saudita como sede do Mundial em 2030. O efeito da contratação do astro rendeu mais de nove milhões de novos seguidores do clube no Instagram, que agora soma 9,8 milhões, mais que times como Inter de Milão (8,8 milhões), Leicester (7,1) e Ajax (7,9).