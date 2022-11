Um dia após falar que Portugal chegará forte na briga pelo título da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo se tornou desfalque do último treino da seleção em solo nacional. O astro foi diagnosticado com uma indisposição gástrica e ficará sob cuidados médicos para não perder a viagem para o Catar, agendada para sexta-feira.

Cristiano Ronaldo vai desfalcar, inclusive, o último amistoso da seleção portuguesa antes da estreia no Mundial, dia 24, contra Gana. Nesta quinta-feira, a equipe se despede do país, no estádio José Alvalade, em Lisboa, contra a Nigéria, diante de mais de 50 mil torcedores.

“Cristiano Ronaldo está com um problema gástrico. Não jogará amanhã. A gastrite é algo que derruba muito os jogadores, porque perdem muito líquido. Ele não estará restabelecido”, afirmou o técnico Fernando Santos, descartando a utilização de seu principal jogador na casa do Sporting, onde o camisa 7 deu os primeiros passos para o futebol.

O treinador aproveitou para garantir que António Silva, novidade da convocação, fará sua estreia contra os nigerianos. “Se foi convocado é porque acredito e tenho total confiança nele. Em termos técnicos e estratégicos, dei uma atenção redobrada aos quatro que jogam na defesa. Pelo que vi dos jogos mais exigentes, minha escolha recaiu nele”, seguiu, revelando o motivo de ter escolhido o zagueiro do Benfica.

Fernando Santos não quis comentar sobre as declarações de Cristiano Ronaldo sobre ter se sentido traído no Manchester United, disse que é assunto particular do jogador, mas a polêmica continua rendendo.

Nesta quarta-feira, o clube inglês removeu um enorme mural com a imagem de Cristiano Ronaldo do Old Trafford, em mais uma demonstração que o casamento entre o jogador e o United deve mesmo chegar ao fim neste fim de ano.