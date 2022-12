O futuro ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, anunciou nesta terça-feira (27), o nome do procurador do Banco Central, Flávio Roman, para o cargo de adjunto do advogado-geral do órgão. Quando empossado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Roman também desempenhará a função de ministro-substituto da AGU. Roman é procurador de carreira do Banco Central há 22 anos e foi subchefe adjunto da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Além disso, é doutor e mestre em direito administrativo e coordenador acadêmico da Academia para Inovação em Regulação. As informações foram divulgadas nesta terça pela assessoria da equipe do governo de transição.