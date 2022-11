A modelo Gisele Bündchen foi vista com o professor de jiu-jítsu, Joaquim Valente, durante as férias da brasileira na Costa Rica. Seria esse o primeiro romance da top model após o divórcio com Tom Brady?

Duas semanas após confirmar o término no casamento de 13 anos com jogador de futebol americano, Tom Brady, a modelo é vista saindo com Joaquim Valente, seu professor de jiu-jitsu de Miami, nos EUA, onde atualmente ambos residem.

Joaquim tem 34 anos (oito a menos que a modelo), é amigo de famosos como Malvino Salvador e Kyra Gracie. Irmão dos também professores de artes maciais Pedro e Guilherme Valente, Joaquim é de família de atletas de jiu-jitsu que possui várias academias espalhadas por diversas cidades, dentro e fora do país.

Foi com Joaquim e o irmão dele, Guilherme Valente, que Gisele posou num ensaio inspirado em lutas para a atual edição da revista norte-americana Dust Magazine.

O fim do casamento de Gisele e Tom Brady foi anunciado nas redes sociais no dia 28 de outubro, após meses de rumores sobre separação. No post, a modelo explicou que o casamento ruiu devido a um distanciamento dos dois.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre”, escreveu Gisele.

Já Tom, com uma mensagem muito parecida, declarou em seu Instagram que ambos continuarão trabalhando juntos como pais para garantir o amor e atenção aos filhos. O casamento, que aconteceu em 2009, gerou dois filhos: Benjamin de 12 anos e Vivian de 9.