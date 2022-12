Se os torcedores brasileiros foram pegos de surpresa pela eliminação do Brasil nos pênaltis na partida contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022, os patrocinadores também foram. Quem assistiu à programação de TV após a derrota da seleção ainda viu os mesmos filmes publicitários que desejavam sorte para a equipe do técnico Tite no Mundial.

A marca que conseguiu adaptar rapidamente seu filme para a nova realidade do Mundial foi a Fiat, que anuncia o automóvel Fastback. O comercial criado pela Leo Burnett mudou de “Salta para o Hexa” para “Agora, é seguir rumo ao hexa em 2026?”.

Outras marcas optaram, desde o começo, por um discurso mais neutro e até dúbio, que servia para o caso de o Brasil permanecer na competição até o fim ou ser eliminado antes. A empresa de apostas Pixtbet, que fez um comercial com Galvão Bueno, usou o mote “Essa é do Brasil. Pode apostar”. A empresa é patrocinadora das transmissões da Copa do Mundo na Globo.

O Itaú tirou do ar o comercial com uma coletânea de vídeos de torcedores fazendo a dança do “pombo”, do jogador Richarlison, que marcou o Mundial do Catar. O banco ainda mantém no ar uma versão curta de sua campanha com a frase “Mostra tua força, Brasil”.

A alteração do plano de mídia na TV pode ser uma tarefa mais demorada do que nas redes sociais. A negociação de campanhas publicitárias pode levar meses e, como é feita com antecedência, nem sempre as marcas já têm outra peça para ser veiculada no espaço de mídia comprado. Exemplo disso é que a TV Globo exibiu um comercial da Caoa Chery, com torcedores da seleção brasileira, logo após a derrota para a Croácia.

O Zé Delivery também exibiu o mesmo filme com Vinicius Junior, com a chamada “Se tem Zé, tem vitória”. O jogador foi escolhido para a peça devido ao seu segundo nome, José. A marca de xampu Clear também teve comercial com Richarlison veiculado após a derrota da seleção brasileira. No filme, o xampu é anunciado como “antizica” e anticaspa.

MARCAS LAMENTAM DERROTA

Nas redes sociais, as marcas foram mais ágeis para reagir à derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. “Sem palavras. Precisamos de um tempo”, escreveu o Itaú, logo após a partida.

Em seguida, o banco publicou uma nova mensagem, dizendo que tem orgulho da trajetória da seleção e que a torcida permanece. “Nós sabemos que é difícil, mas não deixaremos de sonhar, assim como todo torcedor brasileiro. Temos orgulho da nossa seleção por toda a trajetória. Continuamos sendo a torcida mais forte do mundo”, disse o Itaú.

“O Brasil não tinha esse direito”, escreveu o Magazine Luiza, com uma foto do avatar Lu com o rosto pintado de verde e amarelo, olhos fechados e mão na boca, como se estivesse segurando o choro.

“Nunca doeu tanto ter que mudar o nome do perfil”, escreveu a Brahma, patrocinadora da transmissão dos jogos da Copa na Globo, que usa o nome Brahmexa desde o início do Mundial.

“Nosso orgulho continua gigante”, escreveu a Sadia, também patrocinadora das transmissão da Globo. Já o Guaraná Antarctica disse que está junto do time do Brasil mesmo nos momentos difíceis. “A gente entende o sentimento, torcida. Estamos juntos. Guaraná Antarctica, patrocinador oficial da torcida brasileira em todos os momentos. Até nos mais chatos.”