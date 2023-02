Jaguá Frangos. Jaguapitã 04/2021. Foto: Ari Dias/AEN

As exportações do Paraná cresceram 6,1% em janeiro de 2023, segundo levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), com base nos dados do governo federal. Foram exportados US$ 1.381.864.547 em janeiro deste ano, contra US$ 1.302.979.509 do mesmo período do ano passado.

As principais altas em volume financeiro foram em carne de frango in natura (26,2%), o que representou um quinto de tudo o que foi exportado pelo Estado no mês, cereais (260,3%), açúcar bruto (265,5%), óleo de soja bruto (67,9%), farelo de soja (29,9%), automóveis (87,5%), veículos de carga (87,4%), materiais elétricos e eletrônicos (17%) e carne suína in natura (11,1%).

Cereais e farelo de soja ultrapassaram a marca de US$ 100 milhões movimentados e carne de frango movimentou quase US$ 300 milhões.

A venda de automóveis chegou a 4% da participação do total da matriz paranaense, contra 2,3% em janeiro do ano passado. O saltou foi de US$ 29.724.322 para US$ 55.740.392.

Os 15 principais destinos foram China, Japão, Estados Unidos, Argentina, México, Chile, Colômbia, Índia, Paraguai, Países Baixos (Holanda), Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Itália, Vietnã e Reino Unido. Os produtos paranaenses foram enviados para 167 países.

Entre os maiores importadores, houve crescimentos consideráveis em algumas movimentações: para o Japão de 182,3%, para o México de 56,1%, para a Colômbia de 65,7%, para os Países Baixos de 81,5% e para a Coreia do Sul de 62,7%. China, Japão e Estados Unidos foram os únicos países com os quais as negociações ultrapassaram a casa de US$ 100 milhões.

“Ao longo de 2023, registraremos taxas de crescimento das exportações ainda mais relevantes que o percentual observado em janeiro, em razão do expressivo crescimento da produção agrícola, principalmente dos produtos com grande inserção no mercado externo”, afirma o economia Júlio Suzuki, do Ipardes.

TENDÊNCIA – Os números também acompanham a tendência de 2022. A carne de frango in natura ganhou destaque entre os produtos mais exportados na balança comercial paranaense do ano passado. O produto teve alta de 31,72% nas exportações (de US$ 2,7 bilhões para US$ 3,6 bilhões), ultrapassando a soja em grão, que costumava liderar a lista, mas no ano passado registrou uma queda devido à perda de safra por conta da forte estiagem que assolou o Estado em 2021. A participação de aves no comércio internacional aumentou de 14,5% para 16,5%.

De acordo com o estudo do Ipardes, as exportações cresceram 16,2% em 2022 no Paraná. Foram transportados US$ 22,1 bilhões em produtos para o mercado externo, contra US$ 19 bilhões movimentados em 2021. No caminho inverso, as importações aumentaram 32% (de US$ 16,9 bilhões para US$ 22,8 bilhões). Com isso, a balança comercial fechou o ano passado com diferença de US$ 279 milhões entre os dois caminhos do comércio internacional.