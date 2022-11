A Copa do Mundo do Catar mal começou e já está marcada por ser a “Copa das zebras” até aqui. Em quatro dias de torneio, dois resultados completamente inesperados aconteceram. Na terça-feira, a Argentina perdeu de virada para a modesta Arábia Saudita por 2 a 1. Nesta quarta-feira, o Japão virou sobre a Alemanha e também venceu por 2 a 1. Os resultados improváveis, claro, criaram um verdadeiro furor nas redes sociais, rendendo muito assunto e uma série de memes.

As zebras em Copas do Mundo não são tão incomuns assim e já fizeram diversas seleções tradicionais sofrerem com resultados inesperados, em jogos que se tornaram históricos. Desde a memorável derrota da Argentina para Camarões na primeira fase da Copa de 1990, passando pela derrota brasileira para a Noruega em 1998 até a campanha histórica da Costa Rica na Copa de 2014, disputada no Brasil.

EUA 1 X 0 INGLATERRA – COPA DE 1950

Em 1950, na Copa do Mundo realizada no Brasil, a seleção americana, recheada de jogadores semiamadores, bateu a Inglaterra por 1 a 0 no Estádio Independência, em uma partida que ficou conhecida como “O Milagre de Belo Horizonte”. Joe Gaetjens foi o autor do tento solitário. O momento foi relembrado pela Federação Norte-Americana de Futebol em sua conta no Twitter. Na atual edição, EUA e Inglaterra vão se reencontrar no Catar. As seleções duelam pela segunda rodada do Grupo B, no estádio Al Bayt, no próximo sábado, às 16h (horário de Brasília).

COREIA DO NORTE 1 X 0 ITÁLIA – COPA DE 1966

No Mundial realizado e vencido pela Inglaterra, a Coreia do Norte fez sua primeira participação em Copas do Mundo e logo na fase de grupos surpreendeu. No Grupo D, ao lado de Itália, União Soviética e Chile, a seleção norte-coreana bateu a Itália por 1 a 0 na última rodada do grupo. Somando o empate com o México por 1 a 1, o país asiático avançou para as quartas de final, mas acabou eliminado para Portugal, após perder por 5 a 3.

ALEMANHA 1 X 2 ARGÉLIA – COPA DE 1982

Logo na estreia no torneio, realizado na Espanha, a seleção alemã tomou uma grande surpresa ao ser derrotada por 2 a 1 pela Argélia. Apesar do tropeço inesperado logo de cara, a Alemanha conseguiu se recuperar no Mundial e terminou sua participação com um vice-campeonato, após ser derrotada pela Itália por 3 a 1.

ARGENTINA 0 X 1 CAMARÕES – COPA DE 1990

No Mundial de 1990, a Argentina desembarcou na Itália como uma das grandes favoritas a levantar a taça pela terceira vez na história – sendo a segunda consecutiva. Porém, quis o destino e os pés de Oman Biyik que a história fosse diferente. Camarões venceu por 1 a 0 e acabou se classificando para a fase de mata-mata, sendo a primeira africana a conquistar tal feito, sendo eliminada apenas nas quartas de final, pela Inglaterra. A Argentina, liderada por Maradona, se recuperou no torneio e chegou à final, sendo derrotada pela Alemanha, por 1 a 0.

ARÁBIA SAUDITA 1 X 0 BÉLGICA – COPA DE 1994

A surpreendente vitória sobre a Argentina não foi a primeira “zebra” protagonizada pela seleção saudita em Mundiais. Na Copa de 1994, nos Estados Unidos, Bélgica e Arábia Saudita chegaram à última rodada do Grupo F brigando por uma vaga no mata-mata do torneio. Os sauditas surpreenderam e venceram por 1 a 0, com gol de Saeed Al-Owairan. A Bélgica acabou na repescagem das melhores terceiras colocadas e foi eliminada nas oitavas de final pela Alemanha. A Arábia Saudita caiu na mesma fase, para a Suécia.

BRASIL 1 X 2 NORUEGA – COPA DE 1998

Mais uma vez, uma atual campeã sofreu no Mundial seguinte. Campeã nos Estados Unidos, a seleção brasileira desembarcou na França sob muita expectativa e não conseguiu fechar sua participação na fase de grupos com 100% de aproveitamento. Na última rodada, perdeu para a Noruega por 2 a 1. A seleção europeia ainda avançou para as oitavas de final, sendo eliminada pela Itália. O Brasil avançou até a final, sendo derrotado pela França por 3 a 0.

FRANÇA 0 X 1 SENEGAL – COPA DE 2002

Seguindo o roteiro de campeãs passando por vexames na Copa seguinte, a França foi derrotada por Senegal por 1 a 0 na partida de abertura do Grupo A. As decepções, contudo, não pararam por aí com os franceses dando adeus ao torneio na primeira fase. Os africanos foram longe e só foram caíram nas quartas de final, pela Turquia.

FRANÇA 1 X 2 ÁFRICA DO SUL – COPA DE 2010

Na última partida do Grupo A, a França foi superada pela equipe dona da casa por 2 a 1. Com gols de Khumalo e Mphela, a seleção africana bateu a potência europeia, que descontou com Malouda. Apesar do triunfo, a anfitriã se despediu da Copa na primeira fase, na terceira posição do grupo. A França foi a lanterna.

CAMPANHA DA COSTA RICA NA COPA DE 2014

No “Grupo da Morte” da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, a Costa Rica não tomou conhecimento de três campeãs mundiais: Uruguai, Inglaterra e Itália. A seleção costa-riquenha bateu os uruguaios por 3 a 1, os italianos por 1 a 0 e empatou sem gols com os ingleses, avançando na primeira colocação do grupo. Nas oitavas de final, eliminaram a Grécia, nos pênaltis, caindo apenas na fase seguinte, para a Holanda, na disputa de pênaltis.

ALEMANHA 0 X 2 COREIA DO SUL – COPA DE 2018

No Mundial da Rússia, a atual campeã do torneio, Alemanha, chegou como uma das grandes favoritas ao título. A história, porém, foi completamente diferente. Além de ter se despedido na fase de grupos, na lanterna do Grupo F, os alemães ainda perderam por 2 a o para a Coreia do Sul, na última partida da primeira fase.