Um dia após garantir a seleção da Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, o técnico Zlatko Dalic admitiu nesta terça-feira que sua equipe terá trabalho diante do Brasil na sexta-feira, na busca por uma vaga na semifinal. O treinador afirmou que os jogadores brasileiros “dão medo”.

“É a seleção mais forte e a melhor do torneio. Quando você olha os jogadores, dá medo. Temos um grande teste pela frente, uma equipe que compete e tem tantos bons jogadores”, declarou Dalic. “O Brasil é favorito, tem confiança, um grande ambiente e jogadores ‘top’, Neymar voltou. Mas acredito que podemos enfrentá-los.”

Apesar dos elogios e do retrospecto entre as duas seleções (o Brasil nunca perdeu para a Croácia), o treinador promete dar trabalho ao time de Tite. “Estudaremos a situação. As chances não são de 50% para cada um, mas isso não é incomum para nós. Daremos tudo o que pudermos e, como sempre, não vamos desistir de antes do jogo. Vamos tentar contrapor nossas virtudes diante da grande qualidade do Brasil.”

Ele lembrou que a equipe croata conta com atletas que atuam em grandes clubes da Europa, como o volante Luka Modric, do Real Madrid. “Continuamos a ter um time bom, com jogadores de qualidade que jogam em clubes como Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Real Madrid.”

Dalic ainda comparou o tamanho dos dois países para valorizar os bons jogadores que a Croácia formou nos últimos anos. “O Brasil tem 200 milhões de pessoas, a Croácia, apenas quatro milhões. Somos quase um bairro de uma grande cidade brasileira”, disse o treinador.