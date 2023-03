Quase metade do Paraná está em alerta laranja para tempestades e outra metade, em alerta amarelo, até as 10 horas deste domingo (12), segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para as regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Sudeste, Centro, Sudoeste, Região Metropolitana de Curitiba, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já em parte da regiões Centro Ocidental, Norte Central, Sudoeste, Sudeste e noroeste, há alerta amarelo para, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Um pequena parte do estado, na região Oeste do Estado está sem alerta nenhum para tempestade.