Kasper Hjulmand, treinador da Dinamarca, estava desconcertado quando questionado sobre o motivo da eliminação de sua seleção na Copa do Mundo, após derrota por 1 a 0 para a Austrália nesta quarta-feira. Sem conseguir fazer um diagnóstico, limitou-se a manifestar a frustração por ter desembarcado no Catar como segunda força do Grupo D e se despedir em último lugar, com apenas um ponto.

“Eu não tenho uma explicação”, afirmou o abatido dinamarquês. “Serão feitas algumas perguntas, mas acredito que o importante neste momento é dar algum tempo para que possamos pensar racionalmente. Não posso fazer isso agora, pois a frustração da eliminação é muito grande”, completou.

Embora não tenha conseguido apontar exatamente o que deu errado, Hjulmand evitou colocar o peso da eliminação sobre os jogadores e se apontou como culpado. “A responsabilidade da eliminação é toda minha. Tenho responsabilidade pelas coisas terem corrido mal nesta fase”, comentou.

A Dinamarca era apontada como favorita para se classificar junto com a França para as oitavas de final porque teve bons momentos no ciclo que se encerra nesta Copa. Após ser semifinalista da Eurocopa, torneio no qual foi eliminada pela Inglaterra, conseguiu a vaga no Mundial com facilidade nas Eliminatórias.

As atuações convincentes da seleção dinamarquesa também foram vistas na Liga das Nações da Uefa, com destaque para as duas vitórias conquistadas sobre a atual campeã do mundo França, ambas neste ano. Ao reencontrar os franceses na fase de grupos do Mundial, entretanto, perdeu por 2 a 1, após empatar sem gols com a Tunísia. Por isso, precisava vencer a Austrália para ter chance de classificação.