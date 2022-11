Quem assistiu aos jogos da Copa do Mundo no Catar pode ter visto um nome familiar entre os patrocinadores: a Vivo. A empresa, porém, nada tem a ver com a operadora que oferece serviço de telefonia no País. Trata-se de uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo. Com 9% das vendas de celulares no segundo trimestre deste ano, a empresa é a quinta maior, atrás de Samsung, Apple, Xiaomi e Oppo, segundo a consultoria Counterpoint Research.

Chamada Vivo Mobile Communications, a empresa foi fundada na China em 2009 e, desde então, traça uma trajetória meteórica de crescimento. O segredo? Apostar na criação de aparelhos com preço baixo e especificações técnicas avançadas.

A estratégia é parecida com a adotada por outras fabricantes do país, como a Xiaomi, que vende produtos no Brasil em parceria com a mineira DL.

A Vivo pode ser desconhecida dos brasileiros, mas está presente em diversos países na Ásia, como Hong Kong, Taiwan, Macau, Camboja, Bangladesh e Paquistão.

A estratégia de marketing da empresa é agressiva e não é a primeira vez que a marca dá as caras em uma Copa do Mundo. Na Rússia, em 2018, país onde também comercializa seus smartphones, a Vivo também era patrocinadora oficial do mundial.