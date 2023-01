A transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr não foi única pela chegada de um astro multicampeão ao futebol saudita. A contratação também marcou a ausência do empresário Jorge Mendes nas negociações e a participação direta de Ricardo Regufe, assessor pessoal e amigo do craque, segundo o site The Athletic.

A ida de Ronaldo para o Al Nassr chocou o mundo do futebol. Atuações ruins, números discretos e polêmicas dentro e fora de campo marcaram negativamente uma das piores temporadas de sua longeva carreira. Aos 37 anos, ele colecionou polêmicas no Manchester United no início da temporada, se irritou com a falta de jogos e rescindiu seu contrato durante a Copa do Mundo.

Durante o Mundial, até marcou na estreia de Portugal, mas se incomodou ao ser preterido pelo jovem Gonçalo Ramos e parar no banco de reservas. O desempenho frustrante no Mundial do Catar trouxe dúvidas sobre o seu futuro.

O empresário Jorge Mendes teria ficado frustrado, segundo o The Athletic, com a recusa de Ronaldo em aceitar que não era possível encontrar um clube europeu. O agente, que trabalha com o atacante desde o início da carreira e ajudou-o em negociações lucrativas, aconselhou o jogador a continuar no Manchester United e provar seu talento.

Ricardo Regufe também sugeriu que o amigo seguisse no clube inglês, mas Ronaldo estava decidido a buscar uma transferência e tomou a iniciativa para isso. Um advogado do atacante também participou da negociação. Regufe e Ronaldo se conheceram no início dos anos 2000 com a seleção portuguesa quando o agente era funcionário da Nike.

Ele trabalhava na área comercial do craque português e só agora atuou como empresário. Quando entrou na empresa de material esportivo americana, Regufe tinha a responsabilidade de gerenciar as sessões de fotos da marca com a seleção de Portugal.

Os dois criaram uma relação de amizade e também profissional. Regufe virou agente pessoal de Ronaldo em 2018, mas antes disso teria encorajado o amigo a assinar contrato com a Nike. Desde que Ronaldo acertou a volta para o United, Regufe era a pessoa que o clube inglês, em diferentes setores e áreas, procurava para falar sobre o astro.

Regufe acompanhou Cristiano Ronaldo no jatinho particular para a Arábia Saudita e esteve ao lado do astro durante toda a apresentação. Foram várias publicações do agente nas redes sociais mostrando a chegada do craque à capital Riad.

Na apresentação no Al Nassr, Cristiano Ronaldo minimizou as críticas pela decisão de jogar no futebol saudita, após atuar na liga inglesa. “Para mim, não é um problema para minha carreira vir para cá. Eu não estou preocupado com o que as pessoas falam”, disse. “Eu sou um jogador único, é ótimo estar aqui”.

O salário de Cristiano Ronaldo no Al Nassr será o maior do mundo entre jogadores de futebol. Ele ganhará 173 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) por ano, de acordo com a mídia estatal saudita.