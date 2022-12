Com a vitória da Argentina sobre a França, o time comandado por Lionel Messi se sagrou campeão da Copa do Mundo do Catar e conquistou seu terceiro título mundial. Com o título, a equipe argentina superou os bicampeonatos da própria França e do Uruguai e se isolou como o quarto país mais vitorioso na história do torneio.

A conquista do Mundial também diminuí a diferença entre países europeus e países sul-americanos. Com o feito argentino, as nações sul-americanas tem 10 conquistas contra 12 títulos europeus. O Brasil continua sendo o maior campeão do torneio, com cinco campeonatos.

CONFIRA O RANKING DAS SELEÇÕES DE FUTEBOL CAMPEÃS MUNDIAIS:

Brasil – 5 títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Maior campeã da história do torneio, a seleção brasileira começou sua trajetória vitoriosa na Copa do Mundo em 1958. Em um período de 12 anos, e quatro Mundiais, o Brasil se sagrou vencedor em três oportunidades (1958, 1962, 1970) e encantou o planeta com um time comandado por Pelé. Após 24 anos de jejum, a seleção emendou outra excelente sequência e conquistou os títulos de 1994 e 2002, sendo vice-campeã em 1998.

Alemanha – 4 títulos: 1954, 1974, 1990 e 2014.

O primeiro título alemão ocorreu em 1954, no Mundial da Suíça. Duas décadas depois, a Alemanha repetiu o feito no próprio solo, na Copa do Mundo disputada em terras germânicas. O tricampeonato veio em 1990, na Itália. Durante todo esse tempo, a seleção alemã jogava o torneio como Alemanha Ocidental. A divisão, que ocorreu por conta da Guerra Fria, teve fim após o terceiro título. Já o tetra foi conquistado no Brasil em 2014, em uma campanha bem conhecida pelos torcedores brasileiros.

Itália – 4 títulos: 1934, 1938, 1982 e 2006.

Primeira bicampeã da história dos Mundiais, a Itália ganhou dois títulos seguidos em 1934 e 1938. E então, se passaram 44 anos até a próxima vitória, em 1982. O tetra demorou mais 24 anos, mas veio em 2006 em confronto contra a França. Desde então, a seleção italiana não vem tendo bons resultados em Mundiais. Em 2014, não passou da primeira fase de grupos e, em 2018 e 2022, a equipe sequer se classificou para o torneio.

Argentina – 3 títulos: 1978, 1986 e 2022.

Em 1978, a Argentina aproveitou a vantagem de jogar em casa e ganhou seu primeiro título. Já em 1986, a conquista no México teve nome e sobrenome: Diego Maradona. O eterno camisa 10 comandou sua equipe ao bicampeonato em uma campanha épica. 36 anos depois, Lionel Messi alçou o país sul-americano mais uma vez ao topo do mundo futebolístico, arrebatando o tão sonhado tricampeonato.

França – 2 títulos: 1998 e 2018.

A França venceu sua primeira Copa do Mundo em solo francês, derrotando o Brasil por 3 a 0 em 1998. O segundo título veio 20 anos depois, no Mundial da Rússia, com Kylian Mbappé liderando uma jovem geração francesa ao título. Em 2022, a França até chegou na final, mas acabou perdendo nos pênaltis para a Argentina, amargando um vice-campeonato.

Uruguai – 2 títulos: 1930 e 1950.

Em 1930, o Uruguai inaugurou o hall de campeões dos Mundiais e levantou o primeiro título da história da Copa do Mundo. Jogando no próprio país, a seleção celeste venceu a Argentina por 4 a 2 e ganhou o primeiro troféu do torneio. A segunda taça veio em 1950 e o torneio foi particularmente cruel para o Brasil. Na partida que ficou conhecida como “Maracanazo”, o Uruguai superou o Brasil no Rio de Janeiro e se sagrou bicampeão mundial.

Espanha – 1 título: 2010.

Em 2010, a Espanha conquistou o mundo com um estilo de jogo vistoso que ficou conhecido como “tiki-taka”. Com uma base de jogadores do Barcelona de Guardiola, “La Roja” superou a Holanda por 1 a 0 e ganhou seu único título na competição.

Inglaterra – 1 título: 1966.

Os criadores do futebol ganharam um único título em 1966, jogando em casa. A vitória da seleção inglesa, no entanto, é uma das mais polêmicas na história do torneio. Um dos gols do triunfo inglês sobre a Alemanha na final não deveria ter valido, pois a bola não chegou a ultrapassar a linha do gol. O tento ilegal, no entanto, foi contabilizado e a Inglaterra ganhou sua primeira Copa.