Vice-campeão do mundo com a Croácia em 2018, o meia Rakitic, ex-Barcelona e atualmente no Sevilla, usou as redes sociais para “agradecer” ao belga Lukaku, da Inter de Milão, pelo empate sem gols entre as seleções na quinta-feira, que colocou os croatas nas oitavas de final do Mundial do Catar. O atacante perdeu três chances claras de marcar e acabou virando meme nas redes sociais.

Rakitic não perdoou o atacante e fez uma leve brincadeira nas redes sociais. “Vamos Lukaku! Temos que hospedá-lo por um mês em Split! Vamos”, disse o meia, referindo-se a uma das principais cidades turísticas da Croácia.

Com uma lesão na coxa esquerda, Lukaku foi convocado sem estar em sua melhor condição física. Por isso, ficou fora da vitória sofrida, por 1 a 0, sobre o Canadá, na estreia.

Na derrota para o Marrocos, por 2 a 0, o atacante entrou no segundo tempo, apenas para tentar ajudar a Bélgica a reverter a situação. Demonstrando estar longe do seu 100%, foi apenas um figurante no primeiro e único revés dos belgas no torneio.

Na “decisão” contra a Croácia, Lukaku entrou no intervalo e teve três oportunidades claras de concluir a gol. O atacante, no entanto, perdeu chances incríveis e viu a Bélgica ser eliminada precocemente do Mundial com um empate por 0 a 0, que colocou os croatas na próxima fase.

Já Rakitic não foi convocado para a Copa do Mundo por ter anunciado aposentadoria da seleção após o torneio na Rússia. Atualmente, defende o Sevilla.

Nas oitavas de final, a Croácia enfrenta o Japão na segunda-feira, às 12h (horário de Brasília), no Al Janoub Stadium.