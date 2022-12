Oito anos depois, a Argentina volta a uma final de Copa do Mundo. Com um elenco renovado, a seleção enche de esperança os torcedores pelo fim do jejum em Mundiais e pela conquista do tricampeonato. A festa dos “hermanos” nos estádios do Catar é embalada por uma música do conjunto argentino ‘La Mosca’, que virou o hino não oficial da competição para Messi e a sua equipe. O camisa 10 já revelou que esta é sua música de torcida preferida e se tornou comum ver os jogadores entoando a canção ao comemorar as vitórias no Catar.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” (“Rapazes, voltamos a sonhar”), música mais famosa do grupo musical ‘La Mosca’, foi adaptada para o Mundial. Esta não é a primeira vez que um clássico musical é alterado pela Argentina para festejar seus jogadores. Em 2014, a torcida se inspirou na canção Bad Moon Rising, do Creedence Clearwater Revival, para criar a “Decime qué se siente”. A música se tornou um clássico durante a Copa e provocava, em especial, os donos da casa: a seleção brasileira. A Argentina disputou a final do torneio com a Alemanha, no Maracanã: perdeu por 1 a 0.

Neste ano, a iniciativa para a música partiu da própria ‘La Mosca’, que lançou um clipe a poucos dias do início do Mundial no Catar. Em “Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar”, faz referência a momentos da história da seleção, além de clamar pela conquista do tricampeonato argentino. “Meninos, agora estamos animados novamente. Quero ganhar o terceiro, quero ser campeão mundial”, diz um trecho da música, em tradução livre. O vídeo já conta com mais de seis milhões de visualizações no Youtube.

A canção se inicia com referência a três elementos fundamentais da cultura argentina nas últimas décadas: a Guerra das Malvinas, Maradona – será o primeiro Mundial disputado desde a morte do camisa 10, em 2020 -, e Lionel Messi. “Nasci na Argentina, terra de Diego e Lionel / dos jovens das Malvinas que nunca vou esquecer.”

Além destes ícones, a canção também alfineta a seleção brasileira, referindo-se à conquista da Copa América, em 2021, no Maracanã. “As finais que perdemos, quantos anos eu lamentei. Mas isso acabou, porque no Maracanã o Papai (Messi) ganhou a final contra os ‘brazucas’ de novo.” Foi o primeiro título da seleção argentina em 28 anos.

No domingo, dia 18, a Argentina disputa a final da Copa do Mundo, às 12h, no Lusail Stadium. O adversário será a França, que fez 2 a 0 no Marrocos.