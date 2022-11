Marcus Rashford foi o grande nome da Inglaterra na vitória por 3 a 0 sobre País de Gales no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O atleta de 25 anos valorizou o momento pelo qual passa após anotar dois gols nesta terça-feira.

“É uma sensação muito especial. Por momentos como este que jogo futebol. Estou muito feliz por conseguirmos avançar de fase. Tenho muitas ambições neste torneio e acredito que podemos jogar até melhor do que mostramos hoje”, afirmou Rashford após o jogo no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan.

O jogador do Manchester United também admitiu que o empate sem gols com o Estados Unidos frustrou o elenco da seleção inglesa. A partir do tropeço, o pensamento de todo o grupo foi reverter a imagem deixada para ganhar impulso no duelo das oitavas de final.

“Estava um pouco decepcionado após o resultado contra os Estados Unidos. Creio que pudemos jogar muito melhor. Era importante fazer um bom jogo hoje. Defendemos de forma brilhante no primeiro tempo e passou a ser questão de tempo matar o jogo rapidamente e aproveitar as oportunidades”, concluiu.

Após balançar as redes pela primeira vez no jogo com País de Gales, Rashford comemorou o gol apontando para o céu. O atacante revelou que o gesto foi em homenagem a um amigo muito próximo que morreu recentemente. “Era um ótima pesso e um dos meus pilares.”

Com Marcus Rashford em grande fase, a Inglaterra confia em fazer um grande jogo nas oitavas de final. Os ingleses medirão forças com Senegal no próximo domingo, às 16h. O jogo acontece no Estádio Al Bayt.