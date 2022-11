A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira, 11, que a reação do mercado na quinta-feira às declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre política fiscal foi um movimento especulativo e causou “espanto”. Após a primeira reunião do Conselho Político da Transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a deputada disse que o mercado conhece Lula e que o partido não abre mão de colocar a “responsabilidade social” em primeiro lugar.

“Primeiro, nós recebemos a reação do mercado com espanto, porque eu não sei o que o presidente Lula falou que pudesse fazer uma variação tão grande do sentimento de mercado. Aliás, hoje todos os indicadores de dólar já voltaram à normalidade. Foi um movimento especulativo, o que é muito ruim para o País. O mercado não tem que se preocupar, conhece quem é Lula, sabe como ele trabalha com as finanças públicas, a responsabilidade que tem e também conhece o compromisso social que ele tem”, disse Gleisi a jornalistas.

E emendou: “Então, por que o espanto? Responsabilidade fiscal e responsabilidade social têm que ter por nossa parte a mesma visão de responsabilidade, mas nós jamais vamos abrir mão de ter a responsabilidade social colocada em primeiro lugar.”

A quinta-feira foi dia de liquidação dos ativos brasileiros, com queda da bolsa e disparada do dólar e dos juros futuros. Em reunião com parlamentares, Lula analisou por que o debate sobre austeridade fiscal não engloba também a questão social, questionando por que as pessoas são levadas a sofrer, na visão dele, para garantir “a tal da estabilidade fiscal”. “Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gastos? Por que as mesmas pessoas que discutem teto de gastos com seriedade não discutem a questão social neste País?”, destacou o presidente eleito da República.