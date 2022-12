Não há descanso: recém-saída de uma turnê mundial e depois de lançar dois álbuns este ano, a banda Red Hot Chili Peppers está se preparando para uma série de shows em estádios e festivais na América do Norte e na Europa em 2023.

A Live Nation disse na segunda-feira, 5, que a turnê internacional terá 23 shows e começa no dia 29 de março, no BC Place, em Vancouver, seguido de shows em Las Vegas, San Diego, Houston, Lisboa, Madri, Viena e em outros lugares até encerrar em Glasgow, na Escócia, no dia 23 de julho.

Outras bandas e artistas se juntam ao Red Hot Chilli Peppers em datas selecionadas.

Entre eles estão The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat e King Princess.

Os ingressos estarão à venda a partir de 9 de dezembro.

A banda de funk-rock deu aos fãs não um, mas dois álbuns em 2022: Return of the Dream Canteen, em outubro, e Unlimited Love, em abril.

Ambos os discos passaram um tempo no topo do ranking dos álbuns mais vendidos da Billboard.

Os Peppers recentemente levaram para casa o Global Icon Award, nos VMAs da MTV, e seu single Black Summer também ganhou o prêmio de Melhor Vídeo de Rock.

A publicação especializada Pollstar colocou a banda em 4º lugar em sua lista das turnês mais lucrativas de 2022, atrás de Bad Bunny, Elton John e Lady Gaga, com uma bilheteria bruta média por cidade de US$ 5.605.217 e um ingresso médio de US$ 134,39.