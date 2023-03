Hoje, dia do aniversário de Curitiba, a Associação Evangelizar É Preciso presenteia Curitiba com programação comemorativa. A programação na rua começa às 9h, com a Bênção da Mobilidade, na rua lateral do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, no centro da cidade.



Até o meio dia, o Diácono Felipe Alves vai abençoar carros, motos, bicicletas, patinetes, patins e outros meios de transporte. Também haverá distribuição de mudas nativas de Curitiba.

Equipes da Obra Evangelizar farão a arrecadação de chocolates para a campanha de Páscoa, em andamento desde o dia 1° de março.