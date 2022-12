Último reforço do Guarani para a próxima temporada, o zagueiro Luciano Castán foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira. Em suas primeiras palavras, o jogador de 33 anos comemorou a chance de disputar novamente a elite do Campeonato Paulista.

“Vai ser uma alegria. É um campeonato bastante difícil, as equipes do interior se destacam, e a gente tem que se preparar bem para fazer frente e fazer uma bela campanha”, disse o atleta.

Ex-jogador do CSA, Luciano comentou o fato de voltar a trabalhar com o técnico Mozart Santos e também de liderar os jovens do elenco. “Mozart é um cara sensacional e me ajudou muito no CSA. É sempre bom trabalhar com atletas mais jovens. Apesar da idade, são muito comprometidos. É um processo do futebol, mesclar jogadores experientes e mais novos e quem ganha é o Guarani.”

Nas últimas temporadas, Luciano Castán teve consistência por CSA, em 2019 e 2020, com 101 jogos, e por Coritiba, em 2021 e 2022, com outros 101 jogos. Em 2021, foi um dos destaques na Série B, quando o Coritiba conquistou o acesso. Revelado pelo União São João, passou por outros times paulistas, como Santos, Ponte Preta, Bragantino, São Bernardo e Portuguesa.

Além de Castán, o Guarani já confirmou o goleiro Tony, os zagueiros Alan Santos e Lucão, o lateral-direito Lucas Marques, os volantes Lima e Yago, o meia Bruninho e os atacantes Derek e Bruno Michel.