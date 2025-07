(Foto: Freepik)

A Prefeitura de Campo Largo realiza nesta quarta-feira, 2 de julho, mais uma edição do Programa PASSOS (Paciente Acolhido Superando a Situação Oncológica Sempre), uma iniciativa de apoio e acolhimento voltada a pacientes com câncer, familiares e cuidadores.

A roda de conversa será realizada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), localizado na Rua Francisco Xavier de Almeida Garret, s/n, no bairro Vila Bancária, com início às 13h30. A participação é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição.

Tema de julho: equilíbrio entre corpo e mente

A edição de julho do encontro terá como tema “Práticas de Terapia Ocupacional: Corpo e Alma em Equilíbrio”, conduzido pela terapeuta ocupacional Letícia Reinhardt. A proposta é oferecer um momento de partilha, aprendizado e bem-estar para quem está enfrentando a jornada do tratamento oncológico.

Segundo a psicóloga Mariane Bonato, da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, o encontro é pensado como uma verdadeira rede de apoio emocional.

Apoio emocional e informação para pacientes e famílias

O Programa PASSOS é realizado mensalmente e, a cada edição, aborda um tema diferente relacionado à vivência do câncer. Os encontros têm como foco acolher, orientar e fortalecer emocionalmente pacientes oncológicos, bem como seus familiares e cuidadores, que também enfrentam os desafios do tratamento.