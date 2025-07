Carros seminovos (Foto: Freepik)

São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, promove o 3º Feirão de Veículos Seminovos, de sexta (4) a domingo (6), com mais de 600 carros disponíveis, condições especiais de pagamento e até vacinação gratuita.

O evento acontece na Rua Voluntários da Pátria, no Centro da cidade, entre as ruas Sete de Setembro e Scharffenberg de Quadros, com entrada gratuita e atendimento das 9h às 19h na sexta e sábado, e das 9h às 17h no domingo.

14 revendas e financiamento facilitado

Ao todo, 14 revendedoras locais vão participar do feirão, oferecendo carros com preços promocionais, entrada facilitada e negociações diretas com os vendedores. Instituições financeiras também estarão presentes para oferecer linhas de crédito com até 90 dias para começar a pagar.

Vacinação contra a gripe durante o evento

No sábado (5), das 9h às 17h, a população que for ao feirão também poderá tomar a vacina contra a gripe (influenza). A ação será realizada pela Secretaria de Saúde, que disponibilizará as doses para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto.