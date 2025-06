Pinhão (Foto: Mauro Scharnik/IAT)

O Centro Histórico de Piraquara recebe, entre 11 e 13 de julho, a 1ª edição da Festa do Pinhão. O evento contará com pratos típicos, apresentações musicais e exposições de feirantes e artesãos locais, celebrando um dos produtos mais tradicionais do Paraná.

A colheita do pinhão, permitida entre abril e junho, é uma importante fonte de renda para milhares de famílias no estado. Na última safra, o setor movimentou mais de R$ 22 milhões, com maior produção nas regiões Central, Sul e Sudoeste do Paraná.

A festa em Piraquara busca valorizar a cultura e a economia local, reunindo moradores e turistas em torno dessa iguaria típica da região.