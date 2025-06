Monumento ao Tropeiro, um dos símbolos da Lapa (Foto: PML/Divulgação)

Localizada a cerca de 70 quilômetros de Curitiba, a Lapa é um dos municípios mais antigos do Paraná. Fundada em 1769 e com forte influência do tropeirismo, a cidade conserva até hoje seu Centro Histórico com ruas de paralelepípedos, luminárias antigas e construções em estilo luso-brasileiro do século XIX e início do século XX.

Com um acervo arquitetônico tombado pelo IPHAN e atrações que envolvem história, fé, gastronomia e natureza, a Lapa é uma ótima opção para quem busca tranquilidade e cultura durante as férias de julho. O mês de inverno é marcado por frio e chuva. No entanto, grande parte dos pontos turísticos da Lapa fica em áreas cobertas.

Centro Histórico e bens tombados

A Lapa abriga o primeiro conjunto arquitetônico tombado pelo IPHAN no Paraná. São 14 quarteirões com 235 lotes que preservam a história e a arquitetura do período colonial. Entre os prédios de destaque estão a Igreja Matriz de Santo Antônio, a Casa de Câmara e Cadeia, o Theatro São João, a Casa da Memória, a Casa Vermelha e a Casa Lacerda.

Museu Histórico

O Museu Histórico da Lapa guarda objetos e documentos ligados ao Cerco da Lapa, confronto da Revolução Federalista de 1894. Um dos pontos centrais é o cenário da morte do General Carneiro, com peças originais como sua marquesa, carabina, espada e lenço manchado de sangue. Também estão expostos objetos pessoais do médico João de Menezes Dória, além de obras de arte e documentos históricos.

Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Ingresso: R$ 10 (dá acesso também à Casa da Memória, Museu da Moda e Museu de Armas)

Casa Vermelha

Apontada como a primeira casa da cidade, a Casa Vermelha foi construída em taipa e atendia tropeiros como armazém. Hoje, o espaço abriga o Museu dos Tropeiros, a sala da congada e o Centro de Artesanato Aloisio Magalhães. O local ainda mantém o cedro centenário plantado em 1901 no antigo jardim.

Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Entrada: gratuita

Localização: esquina das ruas Barão do Rio Branco e Hipólito Alves de Araújo

Casa Lacerda

Construída entre 1842 e 1845, a Casa Lacerda foi residência da família de mesmo nome e palco da assinatura da Ata de Capitulação da Lapa durante a Revolução Federalista. O mobiliário original é preservado, criando uma atmosfera de época.

Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h às 17h (fechada um domingo por mês)

Entrada: doação voluntária

Museu da Moda

Instalado na antiga casa onde nasceu o ex-governador Ney Braga, o Museu da Moda possui um acervo com cinco mil itens, incluindo 60 trajes completos que ilustram a história da moda brasileira desde o período colonial até os anos 2000. As peças foram doadas pelo estilista Nei Souza.

Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Ingresso: R$ 10 (incluso no valor do Museu Histórico)

Santuário de São Benedito

O maior santuário dedicado a São Benedito no mundo teve origem em uma capela erguida em 1870. A atual construção foi concluída em 1962 com o apoio da comunidade local. O espaço abriga vitrais, imagens religiosas e reflete a forte influência da cultura afro-brasileira na região.

Monumento aos Tropeiros

Logo na entrada da cidade, pela BR-476, está o Monumento ao Tropeiro. A obra foi criada por Poty Lazzarotto e homenageia os homens e mulheres que deram origem ao município. O painel é um dos marcos visuais da Lapa e conta parte da história do tropeirismo paranaense.

Fonte Quebra Pote

Localizada entre as ruas Tenente Henrique dos Santos e Duca Lacerda, a Fonte Quebra Pote era usada para abastecimento de água nos séculos XIX e XX. Escavações no local encontraram fragmentos de louças e utensílios de famílias antigas. O espaço foi restaurado e hoje conta com praça, quadra e parque infantil. Os objetos encontrados estão expostos no Museu Histórico.

Café colonial

O café colonial é uma tradição que se mantém viva na Lapa. O Bertha Caffee serve cucas de banana, tortas, chás e geleias feitas no local. O espaço funciona todo segundo domingo do mês e também pode ser reservado pelo telefone (41) 98829-9887.



Endereço: Núcleo Leiteiro PR-427, km 45,5.

Sítio Tico-Tico

O Sítio Tico-Tico oferece uma experiência completa de turismo rural. Os visitantes podem participar de atividades tropeiras, como a produção de paçoca no pilão, além de aproveitar trilhas, tirolesa, playground e passeios a cavalo. O local também oferece chalé para hospedagem, área de piquenique e é pet friendly.

Entre as trilhas, estão a do Rio Passa Dois (400m), a do Morro Pedra Ferro e a do Morro do Bugio (2.700m), essa última com acompanhamento obrigatório de condutor.

Endereço: Estrada Principal Passa Dois

Informações e agendamentos: (41) 98864-4064

Parque Estadual do Monge

Outra parada na Lapa é o Parque Estadual do Monge, um espaço que une natureza, fé e história. A principal atração é a Gruta do Monge, local onde viveu, em 1847, o místico João Maria D’Agostinis.

O parque também abriga trilhas em meio à vegetação nativa, pequenas quedas d’água e um mirante com vista da cidade. Logo na entrada, uma estátua do Cristo de braços abertos abençoa o município. No local, também é possível praticar esportes como o voo livre.



Funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 17h

Quanto custa se hospedar na Lapa

Para quem pretende passar alguns dias na cidade, há opções de hospedagem para diferentes bolsos. Confira alguns exemplos, com preços consultados em 29 de junho: