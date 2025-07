(Foto: PMP/Divulgação)

A partir desta terça-feira (1º de julho), o acesso à Rua 25 de Dezembro pela esquina com a Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no bairro Estância Pinhais, será interditado por conta das obras do novo viaduto entre o município e Curitiba.

Interdição pode durar até 40 dias em Pinhais

A previsão é que a interdição dure cerca de 40 dias, podendo ser ajustada de acordo com as condições do tempo. A medida é necessária para a continuidade das obras da Prefeitura de Curitiba, que está construindo o viaduto que vai ligar a Rodovia João Leopoldo Jacomel à Avenida Victor Ferreira do Amaral, facilitando o trânsito entre Pinhais e a capital.

Rota alternativa para motoristas que vêm de Curitiba

Durante o bloqueio, quem estiver vindo de Curitiba e quiser acessar a Rua 25 de Dezembro deve utilizar a Rua Guilherme Weiss, acessando a partir da Rua Paulo Kissula, no bairro Cajuru, em Curitiba. A sinalização da mudança estará disponível no local.