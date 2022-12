O técnico Walid Regragui deixou o Education City Stadium, em Al Rayyan, encantado com a seleção de Marrocos e com o apoio recebido da torcida na partida que decretou a eliminação da Espanha na Copa do Mundo do Catar. O treinador classificou o feito marroquino de “extraordinário”.

“O que os meus jogadores fizeram é extraordinário. Não economizamos energia ou esforço contra uma das melhores seleções do mundo, a melhor do torneio em posse de bola. Eles nos fizeram correr muito, mas pudemos nos defender bem e temos um dos melhores goleiros do mundo”, disse Regragui.

O goleiro se chama Yassine Bounou, responsável por defender duas cobranças da Espanha na disputa por pênaltis, que definiu a inédita classificação do Marrocos às quartas de final da Copa do Mundo. O time africano venceu por 3 a 0, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

Com Bounou no gol, Regragui já sonha alto com a seleção marroquina. “É um momento precioso. Temos uma equipe extraordinária e podemos ir longe”, disse o treinador, horas antes de saber qual será o adversário da equipe africana nas quartas. Será Portugal, que aplicou 6 a 1 na Suíça.

Para seguir sonhando, o treinador também aposta na torcida do Marrocos, que vem dando show nas arquibancadas do Catar. “Teria sido impossível sem a nossa torcida. Tudo isso é algo maravilhoso para o povo marroquino. Queremos dar ainda mais a eles. Sua Majestade está orgulhosa de nossos jogadores, de nosso elenco e isso nos faz querer ser ainda melhores.”