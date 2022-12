Pela segunda vez em sua história, Marrocos se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Liderados pelo treinador Walid Regragui, que assumiu o comando da equipe há três meses, a seleção terminou em primeiro lugar do Grupo F, à frente das europeias Croácia e Bélgica. Além disso, termina a primeira fase invicta, com sete pontos, duas vitórias e um empate – melhor campanha de uma nação africana na fase de grupos de um Mundial.

Após a partida diante do Canadá – vitória por 2 a 1 e que garantiu a classificação marroquina às oitavas -, Regragui exaltou o desempenho de seu grupo de jogadores, mas pediu calma para a sequência no Mundial. “Temos que saborear (esta classificação), mas ainda não fizemos nada”, disse o treinador. “Estamos apenas nas oitavas de final da Copa do Mundo.

“Terminar em primeiro lugar neste grupo, com Croácia e Bélgica, não era para qualquer equipe. Fizemos questão de mostrar que a África estava lá”, disse Regragui. Pela primeira vez, uma seleção africana chegou aos sete pontos em uma fase de grupo. “Sofremos hoje. Muito cansaço e lesões, mas queríamos entrar para a história. Houve uma pressão que não nos ajudou na segunda etapa, mas aguentamos. E ganhamos o jogo.”

A classificação veio após a vitória contra o Canadá, no Estádio Al Thumama lotada pela torcida africana. “Estamos felizes pelo povo marroquino que precisava. E para os jogadores que merecem. “A África é muito criticada. Temos bons treinadores, bons jogadores, e agora estamos nas oitavas”, desabafou o técnico.

Regragui chegou ao comando de Marrocos após a demissão do bósnio Vahid Halilhodzic. Uma das mudanças, desde sua primeira convocação, foi chamar Ziyech entre os convocados – o jogador marcou seu primeiro gol em Copas na partida da classificação.

“Quando vim para cá, a ideia era dar um passo à frente e mudar a mentalidade marroquina. Estou feliz pelos jogadores. Eles acreditaram no nosso projeto. Chegar em modo kamikaze não foi fácil. O mais importante é fazer as pessoas felizes”, disse Regragui.

A seleção marroquina enfrenta o segundo colocado do Grupo E nas oitavas de final. Alemanha, Japão, Espanha e Costa Rica disputam as vagas na chave para a próxima fase.