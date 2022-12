Jogar de igual para igual com a campeã mundial França em uma semifinal de Copa, criando oportunidades de gol e com chances até de obter um resultado melhor – acabou perdendo por 2 a 0 -, foi motivo para o técnico Walid Regragui não poupar elogios aos jogadores da seleção de Marrocos. “Bastante orgulhoso”, o treinador agora sonha em conquistar o terceiro lugar, sábado, diante da Croácia.

“O mundo inteiro está orgulhoso desta seleção marroquina. Eu estou orgulhoso porque demos o máximo, os jogadores deram tudo e passamos uma boa impressão”, enfatizou o treinador. “Mostramos que o futebol marroquino existe. Não estávamos tão longe de uma final de Copa, mas agora queremos terminar em terceiro.”

Nada, contudo, de menosprezar a rival Croácia. “Não será fácil, mas queremos a vitória”, disse. “Jogarão alguns jogadores que foram pouco utilizados, mas que também são importantes para o grupo. Veremos quem estará melhor para representar a bandeira do Marrocos. Pelo nível mental, não será nada fácil.”

Voltando à semifinal, Regragui reconheceu o espírito de luta do time, lamentando apenas não poder contar com sua força máxima por causa das contusões. “Tivemos algumas lesões, perdemos Aguerd no aquecimento, Saïss e Mazraoui no intervalo”, afirmou, frustrado com as perdas importantes. “Queríamos ganhar a partida, mas enfrentamos um time muito forte, que sabe o que está fazendo.”

O técnico não escondeu que sua seleção pagou caro por entrar desatenta no jogo – levou o primeiro gol logo no início da semifinal, de Theo Hernandez. “O menor erro é pago e não entramos bem no jogo”, admitiu, para justificar sair atrás do marcador rapidamente. “E o segundo gol nos matou. Tínhamos muitos jogadores com apenas 60 ou 70 por cento de condição física e isso é caro neste momento. Meus jogadores deram tudo de si, foram o mais longe que puderam.”

Impressionado com o futebol do ídolo da rival, o atacante Kylian Mbappé, Regragui declarou após a derrota que na decisão de domingo estará torcendo pelo título da França diante da Argentina. Depois, já vai se preparar para erguer a taça da Copa Africana nas Nações. “É o objetivo. Somos ambiciosos e não vamos querer voltar apenas até uma semifinal.”