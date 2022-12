Sem estar satisfeito por chegar à semifinal da Copa do Mundo, Marrocos mostra ambição para, quem sabe, disputar o tão sonhado título. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico Walid Regragui afirmou com todas as letras que quer reescrever os livros de histórias. Na visão do treinador, chegou o momento da África ficar no topo.

“Estamos confiantes, queremos reescrever os livros de história e colocar a África no topo do mundo. Não somos os favoritos, pode me chamar de louco, tudo bem, mas um pouco de loucura é bom”, disse o treinador.

Marrocos já fez história ao se tornar o primeiro país africano em uma semifinal, mas Regragui não vê o feito como suficiente. Ganhar da atual campeã da Copa do Mundo seria a “cereja do bolo” do treinador, no entanto, não esconde que a meta é conquistar o título.

“Vamos tentar tirar essa mentalidade. Chegamos com ambição e mudar o “mindset” do continente. Se estivermos felizes só de chegar? Não, não é suficiente. Chegamos aqui, temos de dar tudo. O estado de espírito é esse. O rival é forte, estará pronto, nos respeitam. Derrotamos equipes fortes. Estamos aqui, provamos nosso valor. Mais perto da final, mais perto dos nossos sonhos”, relatou.

Para Regragui, a equipe mais forte do Mundial já ficou pelo meio do caminho. “Quando você chega à semifinal da Copa e não está faminto, há algum problema. O melhor time dessa Copa foi eliminado, o Brasil. Somos um time ambicioso, estamos famintos”, revelou.

O treinador ainda defendeu o seu estilo de jogo e não se incomoda com o estigma de azarão. “Sei que europeus não gostam do nosso estilo, estão nos criticando. Queremos ganhar pela África e por países que estão desenvolvendo seu futebol, podemos mostrar que não há só uma forma de vencer. Eu não ligo para expectativa de gols, posse de bola… diziam que tínhamos 1% de chance de ganhar a Copa, agora temos 3% talvez. Ah, 12% de chance de vencer? Queremos ter mais do que isso amanhã (quarta-feira)”, finalizou.

Após se classificar em primeiro em um grupo com Croácia, Bélgica e Canadá, e eliminar Espanha e Portugal nas fases finais, Marrocos se prepara para encarar a França nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt Stadium.