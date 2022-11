O técnico da Arábia Saudita fez uma análise sóbria da participação da equipe na Copa do Mundo do Catar. Hervé Renard parabenizou seus comandados, mas afirmou que a atuação desta quarta-feira na derrota por 2 a 1 para o México fez com que os sauditas não merecessem a classificação para as oitavas de final.

“Sonhamos em nos classificar para as oitavas de final pela segunda vez em nossa história, mas com o jogo de hoje não merecíamos avançar”, iniciou o treinador francês da Arábia Saudita. “Parabenizei meus jogadores pela Copa do Mundo e disse a eles que não merecíamos a vitória esta noite. Isso foi mais do que suficiente”, contou.

Hervé Renard viralizou nas redes sociais no começo da Copa do Mundo após a divulgação de um vídeo em que fala de maneira enfática com os jogadores da Arábia Saudita no intervalo do jogo com a Argentina, em que os sauditas surpreenderam e viraram a partida, protagonizando a primeira zebra do torneio.

“Hoje tivemos um jogo difícil, mas não podemos esquecer o que fizemos como equipe. Estou muito orgulhoso de como jogamos nesta Copa do Mundo”, concluiu Hervé Renard.

Os únicos três pontos somados pelos sauditas no Catar vieram da vitória sobre a Argentina na primeira rodada. As derrotas para Polônia e México custaram caro e a equipe concluiu o torneio na lanterna do Grupo C.