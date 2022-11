Renata Silveira, da Rede Globo, encerrou as suas participações nas transmissões em TV aberta durante o Mundial do Catar. A partir desta terça-feira, 29, ela vai trabalhar nos jogos que serão transmitidos às 16h no site GE, conforme comunicado feito pela própria narradora em suas redes sociais nesta segunda-feira.

“Galera, foi uma delícia estar com vocês nas manhãs da Globo durante a Copa. A partir de amanhã estarei transmitindo os jogos das 16h00 da terceira rodada no site do GE. Encontro vocês lá”, escreveu Renata.

Com o início da terceira rodada da fase de grupos nesta terça, as partidas não serão mais realizadas em quatro horários diferentes, como vem acontecendo desde o terceiro dia de competição. Até sexta-feira, os quatro jogos diários ficarão concentrados em dois momentos distintos: 12h e 16h (horários de Brasília).

Renata Silveira fez história na Copa do Mundo ao se tornar a primeira mulher a narrar uma partida de um Mundial em TV aberta no Brasil. Em nove dias de competição, a locutora narrou sete partidas. A primeira, porém, no 0 a 0 entre Dinamarca e Tunísia, ela não teve a oportunidade de gritar o seu primeiro gol feito no torneio.

A primeira bola na rede narrada por Renata foi no histórico confronto entre Alemanha e Japão, que terminou com vitória de virada dos japoneses sobre os tetracampeões mundiais por 2 a 1. O gol, no caso, foi feito pelo volante da seleção alemã Ilkay Gündogan, de pênalti.

Renata Silveira também trabalhou nas partidas entre Suíça 1 x 0 Camarões, País de Gales 0 x 2 Irã; Tunísia 0 x 1 Austrália; Japão 0 x 1 Costa Rica, além do emocionante empate entre Camarões 3 x 3 Sérvia nesta terça.

A maioria dos jogos em que locutora trabalhou foi realizado às 7h. No decorrer da competição, ela também precisou substituir Luis Roberto que, por conta de uma sinusite, teve de se ausentar da transmissão de algumas partidas.

Bastante ativa nas redes sociais, Renata usava suas contas pessoais na internet para divulgar os bastidores das transmissões em que participava. Com frequência, narrou os jogos ao lado dos ex-jogadores, e atuais comentaristas, Richarlyson, Formiga e Zé Roberto.