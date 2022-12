A Copa do Mundo do Catar termina neste domingo com a final entre Argentina e França, às 12h, no Lusail Stadium. O responsável pela transmissão na Globo será Galvão Bueno, que faz sua despedida das narrações. Neste sábado, quem transmitiu a decisão de terceiro lugar, vencida pela Croácia contra o Marrocos, foi Renata Silveira, que superou nomes de peso da TV Globo, como Cléber Machado.

Renata Silveira transmitiu ao todo 13 partidas neste Mundial, nove delas na TV aberta e quatro online, sendo exibidas em reprise em horário alternativo na Globo. Renata narrou o mesmo número de jogos que Luís Roberto e Gustavo Villani. A diferença é que os dois comandaram todas as transmissões em TV aberta. Cléber Machado foi a voz de 12 jogos, enquanto Galvão Bueno fez sete e Rembrandt Júnior, seis – sendo quatro online.

A Globo tem por hábito escalar narradores que estejam no país sede do Mundial para transmitir as decisões de terceiro lugar. Em 2002, 2006 e 2010, Cléber Machado conduziu as partidas. Em 2014, por ter o Brasil no jogo, Galvão Bueno foi escalado. Em 2018, foi Luís Roberto quem transmitiu a partida.

Coube a Renata Silveira narrar partidas importantes da Copa do Catar. Ela fez, por exemplo, a vitória do Japão sobre a Alemanha por 2 a 1 na fase de grupos, assim como a vitória da Holanda sobre os Estados Unidos nas oitavas de final.

Após a segunda rodada da fase de grupos, Renata Silveira chegou a anunciar que não faria mais jogos da Copa do Mundo do Catar na TV aberta, mas logo depois os rumos foram alterados, ela pôde fazer ainda um jogo das oitavas de final e neste sábado a decisão do terceiro lugar.

Jogos narrados por Renata Silveira na Copa:

Dinamarca 0 x 0 Tunísia

Alemanha 1 x 2 Japão

Suíça 1 x 0 Camarões

País de Gales 0 x 2 Irã

Tunísia 0 x 1 Austrália

Japão 0 x 1 Costa Rica

Camarões 3 x 3 Sérvia

Irã 0 x 1 EUA

Arábia Saudita 1 x 2 México

Japão 2 x 1 Espanha

Sérvia 2 x 3 Suíça

Holanda 3 x 1 EUA

Croácia 2 x 1 Marrocos