Para avanço na obra do Ligeirão Norte Sul, República Argentina terá trecho de bloqueio. Foto: Pedro Ribas/SMCS

A evolução nas obras da Prefeitura de Curitiba para a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho, vai exigir durante dois dias bloqueio total da Avenida República Argentina, no Novo Mundo, na pista lenta sentido Centro, no trecho entre as avenidas Brasília e Presidente Wenceslau Braz.

A interrupção da passagem acontecerá na segunda-feira (30/1) e terça-feira (3/1), no período entre 9h e 17 horas.

Agentes da Superintedência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientar os motoristas. Não haverá alteração para quem usa o transporte coletivo. Os ônibus continuarão operando na canaleta exclusiva.

Nova Avenida República Argentina

Com a mudança neste trecho, quem vai pela Avenida República Argentina no sentido Centro deve contornar o bloqueio e virar à direita na Av. Brasília e seguir até a Rua Eduardo Carlos Pereira, em seguida virar à esquerda na Av. Wenceslau Braz, de onde poderá acessar novamente a Av. República Argentina no sentido Centro de Curitiba.

Estação Itajubá

O trecho no entorno da Estação Itajubá, entre o Terminal Portão e o Hospital do Trabalhador, passa por uma ampla requalificação que inclui o alargamento da canaleta do transporte coletivo, para permitir a ultrapassagem de ônibus, implantação de novas calçadas amplas, acessíveis e que privilegiam a locomoção dos pedestres, com áreas compartilhadas (marcadas por pisos com padrões de diferentes texturas e tamanhos), novo sistema de iluminação e paisagismo.

Na canaleta exclusiva do ônibus, no entorno da estação, estão sendo implantados 180 metros de novo pavimento em concreto em frente aos pontos de parada dos coletivos e, nestes locais, a via será alargada em sete metros. Para que a expansão da canaleta seja possível, a via lenta, por onde circulam os veículos, receberá novo traçado.

A obra para a expansão do Ligeirão Norte-Sul está sendo feita em lotes e 16 estações-tubo já foram remodeladas e colocadas novamente em operação: Dom Pedro I, José Bettega, Ouro Verde, Morretes, Hospital do Trabalhador, Silva Jardim, Vital Brasil e Carlos Dietzsch, todas nos dois sentidos da via. Além da estação Itajubá há intervenções em andamento nas estações Pedro Gusso e Santa Regina.

“A execução das intervenções acontece de forma escalonada para não prejudicar os passageiros. Enquanto uma estação é fechada para ser remodelada, desalinhada e o pavimento alargado e requalificado, a estação subsequente permanece funcionando normalmente”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Após a conclusão de toda a intervenção, que acontece em um trecho de 7 quilômetros entre a Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal Pinheirinho, o tempo de viagem, que hoje é de 66 minutos, será feito em 50 minutos, ou seja, um ganho de 16 minutos por viagem, segundo a Urbs.

As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), a partir de projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).