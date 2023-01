Requião: insatisfação. (Franklin de Freitas)

O ex-governador Roberto Requião (PT) lançou, nos últimos dias, uma série de ataques ao novo presidente da Petrobras, Jeal Paul Prates, aprovado na semana passada para comandar a companhia de petróleo. Requião vem criticando o recente aumento da gasolina e a venda do campo de petróleo campo de produção de Albacora Leste, na bacia de Campos. “Petrobras vende mais um poço do pré-sal ,aumenta o preço da gasolina, e vota unânime para Prates na presidência. Vamos denunciar os sorvetes do cartão do Bolsonaro?”, ironizou o ex-governador no twitter, comparando a gestão da estatal com os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o cartão corporativo.

