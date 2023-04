Divulgação / Arteris

O serviço de reforço da passarela de pedestres avariada pela carga de um caminhão na BR-116 deve terminar nesta segunda-feira (3) à noite. Ao menos é o que projeta a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A passarela fica no km 97 da BR-116 (o Contorno Leste de Curitiba), em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba).

No sábado (1), um caminhão que carregava uma carga de grandes dimensões se chocou contra a passarela de pedestres no km 97, no sentido sul da pista. Ninguém se feriu, mas, devido ao acidente, a pista sul foi interditada e o trânsito foi desviado para a marginal. Houve formação de fila, de cerca de 10 km. A carga saiu do Porto de Paranaguá, junto com outras duas semelhantes, e foi para o Mato Grosso do Sul. A passarela foi isolada com fitas, mas mesmo assim as pessoas passavam pelo local.

Segundo a PRF, a Arteris – concessionária que administra o trecho – está realizando o serviço de reforço da estrutura que deve ir até a noite de segunda-feira. Durante esse período, o trânsito continuará fluindo pela pista marginal.