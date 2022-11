Restauradores de arte na cidade italiana de Florença começaram um projeto de seis meses para limpar e “revelar” virtualmente uma nudez censurada há muito tempo em uma pintura de Artemisia Gentileschi, uma das mais proeminentes mulheres na história da arte da Itália.

Os véus envolventes e a a cortina foram acrescentadas à Alegoria da Inclinação cerca de 70 anos depois que Gentileschi pintou a mulher nua em tamanho real, que se acredita ser um autorretrato, em 1616.

O trabalho para revelar a imagem da forma como foi concebida originalmente surge conforme a contribuição de Gentileschi à arte barroca italiana vem ganhando atenção na era Me Too, tanto por suas conquistas artísticas, quanto pela quebra de padrões em um mundo da arte dominado por homens após ter sido estuprada por um de seus professores.

Seu trabalho esteve presente em uma mostra de 2020 na National Gallery, em Londres. “Através dela, nós podemos falar sobre como é importante restaurar obras de arte, de como é importante restaurar as histórias das mulheres na linha de frente”, diz Linda Falcone, coordenadora do projeto Artemisia Up Close.

Alegoria da Inclinação foi originalmente feita para a casa da família de Michelangelo Buonarroti, o jovem, o sobrinho-neto do famoso artista. O edifício posteriormente se tornou o museu Casa Buonarotti, e a pintura estava exibida até pouco tempo atrás pendurada em uma moldura dourada no teto. Quando a líder da restauração, Elizabeth Wick, removeu a pintura no último mês de setembro, um amontoado de 400 anos de pó foi liberado. O time de restauradores de Wick estão usando luz ultravioleta, diagnóstico de imagens e raios-X para diferenciar as pinceladas de Gentileschi daquelas que foram feitas para cobrir a nudez.

O público pode assistir ao projeto em curso no museu até 23 de abril. Os restauradores não serão capazes de remover os véus porque a cobertura foi feita pouco depois do original, aumentando o risco de que a pintura de Gentileschi seja danificada no processo. Em vez disso, o time de restauração planeja criar uma imagem digital da versão original, que será exposta na mostra na abertura do projeto, em setembro de 2023.

Gentileschi chegou a Florença pouco depois do julgamento de seu estuprador em Roma, no qual a então jovem de 17 anos foi forçada a testemunhar com cordas amarradas em volta de seus dedos que foram progressivamente apertadas em um teste por sua honestidade.

Ela também teve que enfrentar um exame físico na corte atrás de uma cortina para confirmar que ela não era mais uma virgem. Seu estuprador foi condenado e sentenciado a oito meses na prisão.

“Outra pessoa poderia ser destruída por essa experiência”, diz Wick. “Mas Artemisia se manteve forte. Ela veio para Florença. Ela conseguiu uma grande comissão para pintar uma figura de nudez em tamanho natural para o teto da Casa Buonarroti. Então, eu acho que ela estava mostrando às pessoas: ‘Isso é o que eu posso fazer”.

Quando estava em Florença, Gentileschi também recebeu pagamentos da família Medici. Seu estilo distinto, dramático e energético emergiu, com inspiração no mais renomado pintor barroco daquele tempo, Caravaggio. Muitas de suas pinturas traziam heroínas mulheres, por vezes em cenas de violências e nudez.

Ela tinha 22 anos quando pintou a Alegoria da Inclinação, encomendada por Michelangelo Buonarroti, o Novo. Outro membro da família, Leonardo Buonarroti, decidiu alterar a obra para proteger as sensibilidades de sua esposa e de seus filhos.

“Essa é uma das primeiras de suas pinturas. No contexto florentino, foi sua estreia, no mesmo ano em que foi aceita pela Academia de Pinturas, que foi a primeira escola de pintura na Europa à época”, disse Falcone.

Com o Michelangelo mais novo como seu patrono, Gentileschi entrou para o circuito cultural da época. “Ela era capaz de conviver com Galileo e outros grandes pensadores. Então essa mulher quase analfabeta de repente estava em um nível universitário, produzindo obras de arte que eram apreciadas pelo Grão-Duque”, disse Falcone. “E ela se tornou uma pintora da corte a partir de então”.

