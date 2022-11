A Alemanha, maior economia da Europa, cresceu mais do que inicialmente estimado no terceiro trimestre de 2022. Revisão publicada nesta sexta-feira (25) pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país, mostra que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão teve expansão de 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo. Em relação a igual período do ano passado, a economia alemã registrou crescimento de 1,3% entre julho e setembro. No fim de outubro, a Destatis havia originalmente calculado alta de 0,3% do PIB alemão no terceiro trimestre ante o segundo e ganho de 1,2% no confronto anual. A Alemanha garantiu desempenho positivo no período apesar de ter enfrentado níveis recordes de inflação e uma grave crise energética em meio à guerra da Rússia na Ucrânia.