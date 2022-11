Conhecido por suas respostas carismáticas, honestas e objetivas, Richarlison deu uma entrevista irreverente nesta segunda-feira, 21, a três dias da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia, no Estádio Lusail.

Sincero e despreocupado com a repercussão de suas falas, o atacante comentou sobre a pressão de vestir a camisa 9, xingou de babaca o jornal que viu arrogância de Neymar ao simular a sexta estrela em uma publicação nas redes sociais e avisou que sua forma física é ótima.

O jornal alemão Bild considerou que Neymar teve seu “primeiro ataque de arrogância” ao colocar em seu calção, acima do escudo, a sexta estrela, representando o hexa, em uma postagem nas redes sociais. Richarlison foi direto em sua resposta. “Esse cara é um babaca de chamar o Neymar de arrogante”.

“A gente é apenas sonhador. Estamos sonhando com a sexta estrela e a vamos buscar, querendo eles ou não”, completou. “O Neymar postou aquilo porque também é o sonho dele”.

A lesão no tornozelo direito que tirou Richarlison dos gramados por quase um mês foi superada. “Não estou 100%, estou 200%”, garantiu o atleta do Tottenham, ansioso por estrear num Mundial. Ele diz estar pronto para sustentar o peso de vestir a histórica camisa 9 da seleção brasileira, usada em Copas por Romário, Ronaldo e outros craques.

Está nos planos de Richarlison se tornar o primeiro a ser artilheiro da Olimpíada e de uma Copa do Mundo. A primeira meta ele já cumpriu nos Jogos de Tóquio, com cinco gols em seis jogos e a medalha de ouro no peito. Agora, fica a busca pela artilharia e pelo hexa no Catar.

“Chegou o momento de ser feliz, de me divertir. Estou aqui pra isso. Espero que a seleção saia vitoriosa de todos os jogos.”, disse o “Pombo”, como é apelidado por conta de sua divertida comemoração.

“Chegou o momento mais importante. Ganhamos casca pelo que passamos no passado. O torcedor brasileiro confia na nossa equipe”, completou o vice-artilheiro do Brasil no ciclo para o Catar.

Foram 17 gols em 38 partidas que convenceram Tite a levá-lo ao Catar. Os gols, ele disse, continuarão saindo naturalmente. “Temos Neymar, Vini Jr, Paquetá. A bola vai chegar e estou preparado para mandar pra rede”, assegurou.

O camisa 9 disse que já está ambientado no Catar, já que pouco mudou em sua rotina, com arroz e feijão no prato. “Solzinho, clima bom e pra mim a comida é a mesma. Me sinto como se estivesse no Brasil”.

Ele fez a revelação de que parte do treino desta segunda-feira foi dedicado a bolas aéreas, uma das preocupações de Tite em relação à Sérvia, cujo jogo pelo alto é um dos pontos fortes. “Hoje mesmo treinamos bastante isso. Temos mais dois dias para estudá-los e vamos fazer de tudo para bloquear os principais pontos fortes dele”.