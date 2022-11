Roberto Justus usou seu perfil no Instagram no domingo, 6, para contar que havia descoberto um tumor maligno na bexiga durante os exames que faz todos os anos. Segundo o apresentador, ele foi pego de surpresa com o resultado positivo, mas estava confiante com sua cura. Justus recebeu apoio da ex-mulher, Ticiane Ribeiro, da sua atual companheira, Ana Paula Siebert, e de outros amigos.

No vídeo, Justus explicou que mesmo com a retirada do tumor, ainda fará quimioterapia para “poder garantir uma cura duradoura”, que pode sofrer alguns efeitos colaterais, como a perda de cabelos, mas que neste momento não está priorizando a vaidade.

“O Dr. Fernando Maluf disse que eu vou fazer um tratamento preventivo para evitar que alguma célula [cancerígena] tenha escapado pro meu organismo. Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame. Então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões. Isso é muito importante para eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura”, explicou.

