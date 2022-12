Com um grupo jovem, a Espanha vem mostrando muita maturidade na Copa do Mundo. Após estrear com goleada sobre a Costa Rica por 7 a 0, a equipe de Luis Enrique chegou a estar eliminada por três minutos, tempo suficiente para a Alemanha reagir diante da Costa Rica. O zagueiro Rodri relatou “momentos de pânico”, mas deixou claro que o grupo não teme o fracasso.

“É verdade que contra o Japão foi um momento intenso em todos os sentidos. Saímos com ambição, controlamos o primeiro tempo e nos escapou em dez minutos. Aí fecharam, a gente entrou em pânico de estar do lado de fora, não nego. Não foi uma sensação agradável. Acho que tivemos méritos para estarmos na próxima fase, mas a equipe já está recuperada e com o máximo entusiasmo. Não tememos o fracasso”, disse Rodri.

Após correr risco da eliminação, Rodri reforçou que a Espanha está pronta para buscar uma vaga nas quartas de final. “Eu pessoalmente acho que uma vez que você passa da fase, não importa o que você fez, começa uma nova competição. Após cada duelo há uma análise sobre o que pode ser melhorado”, observou. “Não há tantas coisas a melhorar porque foram dez minutos de colapso. Já fomos avisados, o treinador foi claro e os jogadores assumiram a responsabilidade. Vamos enfrentar um adversário muito difícil, mas temos opções. Estaremos 100% preparados, afirmou.

Rodri fez ainda uma análise do que esperar do Marrocos, que surpreendeu na primeira fase ao terminar na liderança do Grupo F, com Croácia, Bélgica e Canadá. Já a Espanha ficou na segunda posição do Grupo E, atrás do Japão.

“Ainda não analisamos, mas estamos vendo os duelos da Copa do Mundo. Marrocos foi o primeiro do grupo, tem muita qualidade nos seus jogadores e a nível coletivo funciona muito bem. Será um duelo muito duro, mesmo e teremos que ter um grande dia para vencê-los. É uma das grandes seleções da África, tem grandes nomes. Não podemos comparar com a Rússia 2018 porque havia poucos jogadores lá”, disse.

Rodri reforçou a qualidade da rival. “Marrocos provou ser o melhor do seu grupo, por isso é um dos piores rivais que poderíamos enfrentar. Nosso objetivo é aproveitar a Copa do Mundo, ser responsável com o país por trás dela e com a ambição de vencer o campeonato. Temos uma oportunidade para mostrar que somos uma grande equipe.”

AZPILICUETA É PROBLEMA

Espanha e Marrocos se enfrentam nesta terça-feira, às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium. E a seleção europeia pode perder o lateral-direito Azpilicueta para a partida. Após sofrer uma pancada na panturrilha na derrota para o Japão, por 2 a 1, na última rodada de fase de grupos, o jogador não treinou com o restante do grupo e preocupa o técnico Luis Enrique para o duelo das oitavas de final.

Caso não possa contar com Azpilicueta, Luis Enrique tem no elenco Carvajal, que vem se revezando com o capitão do Chelsea no setor durante a Copa do Mundo. O primeiro, no entanto, é considerado titular e contribuiu com uma assistência para o gol de Morata diante do Japão.

A equipe espanhola recebeu um dia de folga no último sábado e voltou para as atividades neste domingo. Além do lateral, quem também ficou fora dos treinamentos foi o goleiro David Raya, que é apenas uma opção para Luis Enrique, já que Unai Simón segue sendo titular absoluto da posição.

Por outro lado, Luis Enrique pôde contar com todos os demais jogadores da delegação, incluindo Dani Olmo, que não havia participado do último treino da equipe. A Espanha chega nas oitavas de final com um futebol que atraiu olhares, muito por contar com vários jovens jogadores. A equipe de Luis Enrique ficou em segundo, com quatro pontos, dois atrás do Japão. Alemanha e Costa Rica foram as seleções eliminadas no Grupo E.