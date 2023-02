Rodrigo Pacheco (PSD/MG): Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG) foi reeleito hoje presidente do Senado, derrotando o ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho (PL/RN) por 49 votos a 32. Pacheco teve o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar de estar nos Estados Unidos desde dezembro, pouco antes da posse de Lula, Bolsonaro também fez campanha para tentar eleger seu aliado.

Mais informações em breve.