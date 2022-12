A relação quase que fraternal de Rodrygo e Modric no convívio diário no Real Madrid foi colocada à prova após o jogo em que a Croácia eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar nesta sexta-feira. Ainda no gramado, o camisa dez deu um abraço no seu pupilo e manifestou sua solidariedade. “Todo mundo falha.”

De acordo com o jornal croata Sportske Novosti, o meia do Real Madrid deu um longo abraço em Rodrygo enquanto os brasileiros choravam a eliminação ainda no gramado. “Realmente você é mais forte que isso. Todo mundo cai às vezes, tudo mundo falha. Você vai voltar ainda mais forte. Te amo filho, te amo”, afirmou Modric.

Grandes amigos no elenco do Real Madrid, Modric passou a tratar Rodrygo como filho ao saber que o pai do atleta é um ano mais velho do que ele. Eric Goes tem 38 anos, um a mais do que o jogador croata.

Em entrevista ao Estadão em agosto deste ano, Rodrygo já tinha falado do relacionamento especial que tinha com o croata. “O Modric é um cara com quem me dou muito bem. Como é um ano mais novo do que meu pai, sempre diz que eu preciso obedecê-lo dentro de campo”, disse na ocasião.

Na partida entre brasileiros e croatas, Rodrygo entrou no segundo tempo na vaga de Vinícius Júnior para dar mais força ofensiva à seleção brasileira. Quando a definição foi para a disputa por pênaltis, o atacante revelado pelo Santos foi o primeiro a bater e desperdiçou a cobrança.

Modric também foi relacionado para as cobranças pela Croácia. O camisa dez converteu a sua penalidade e no final festejou a classificação da sua equipe para as semifinais da Copa do Mundo.