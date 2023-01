Rodrygo marcou um golaço, aos 24 minutos do segundo tempo e comemorou com o tradicional soco no ar homenageando Pelé na vitória do Real Madrid, por 1 a 0, nesta terça-feira, sobre o Cacereño, da quarta divisão espanhola, garantindo vaga nas oitavas de final da Copa do Rei.

Rodrygo driblou dois zagueiros dentro da área antes de chutar de pé direito no ângulo superior esquerdo. “Para você, Rei”, escreveu o atleta em suas redes sociais, postando um foto do gol ao lado de outra de Pelé em tempos áureos de Santos Futebol Clube. O Rei do Futebol morreu aos 82 anos na quinta-feira passada e foi enterrado, nesta terça-feira, em Santos.

“Infelizmente, eu e minha família não pudemos estar presentes na Vila para dar o último adeus ao senhor, mas nossos corações e sentimentos estiveram contigo durante todo esse tempo. Toda reverência a nossa majestade! Obrigado por tudo, Pelé. Nós te amamos, o povo te ama”, escreveu Rodrygo, formado nas categorias de base do Santos.

Rodrygo foi um dos poucos titulares utilizados pelo técnico Carlo Ancelotti, que descansou jogadores como Karim Benzema, Vinícius Júnior e Luka Modric. Eden Hazard começou a partida, mas foi substituído pouco antes de Rodrygo abrir o placar. O Cacereño havia derrotado o Girona, clube da primeira divisão, na rodada anterior.

OUTROS RESULTADOS

Dois clubes da Primeira Divisão foram eliminados por adversários da Segunda Divisão. O Rayo Vallecano perdeu por 2 a 0 para o Sporting Gijón, que marcou os dois gols com Uros Milovanovic no segundo tempo. O Getafe perdeu por 3 a 2 para o Levante, que conseguiu o gol da vitória com o brasileiro Wesley logo no primeiro minuto dos acréscimos.

O Elche, último classificado do Campeonato Espanhol, foi derrotado pelo Ceuta, da terceira divisão, por 1 a 0, gol feito por Rodri para os anfitriões.

No único confronto entre clubes da Primeira Divisão, o Espanyol precisou da prorrogação para vencer o Celta de Vigo por 3 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Sergi Darder e Nico Melamed marcaram para os donos da casa na prorrogação.

O Villarreal derrotou o Cartagena por 5 a 1, com todos os gols marcados no segundo tempo, depois que os donos da casa abriram vantagem no intervalo, enquanto o Valencia derrotou o La Nucía por 3 a 0 com gols de Justin Kluivert, Ilaix Moriba e Hugo Duro.

Nesta quarta-feira, o Barcelona enfrenta o Intercity, da terceira divisão, enquanto o Atlético de Madrid enfrenta o Oviedo, da segunda divisão.