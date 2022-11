O streaming proporcionou aos fãs do futebol novas opções de acompanhar a cobertura da Copa do Mundo do Catar. Entre as variedades está a Ronaldo TV, multiplataforma digital do ex-jogador da seleção brasileira que surge como uma alternativa à programação tradicional dos canais de televisão.

A Ronaldo TV está promovendo o FIFA+, plataforma de streaming da entidade máxima do futebol que transmite os jogos do Mundial. Presente na Twitch, Youtube, TikTok, Instagram e Twitter, a Ronaldo TV entra na parceria com entrevistas exclusivas, reações do Fenômeno a jogos e melhores momentos e a divulgação sobre a variedade de produções em língua portuguesa da plataforma.

Nesta segunda-feira, Ronaldo Fenômeno realizou uma entrevista exclusiva com Casemiro e Rodrygo para a Ronaldo TV logo após a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, pelo Grupo G da Copa. Em pouco mais de 15 horas após a publicação do bate-papo com o camisa 5, herói do triunfo brasileiro, o vídeo alcançou 1 milhão de visualizações no Youtube. A entrevista com o atacante do Real Madrid, por sua vez, já superou a marca de 220 mil visualizações.

A cobertura in loco conta com as jornalistas Isabela Pagliari, ex-TNT Sports, e Renata Heilborn, ex-Rede Globo. Os apresentadores Victor Canedo, Eduardo Barthem e Bruno Pet comandam a grade fixa do Mundial na Ronaldo TV. A programação conta com análises do desempenho do Brasil e papos descontraídos com estrelas do futebol, diretamente do país árabe.

Outro streamer que também está brilhando na cobertura alternativa da Copa do Catar é o carioca Casimiro Miguel. Por meio da CazéTV, seu canal na Twitch, o influenciador promove o FIFA+ transmitindo um jogo por dia do Mundial, incluindo todas as partidas da seleção brasileira, semifinais e a final. Serão 22 jogos exibidos ao vivo e gratuitamente em suas plataformas, presente também no YouTube.

A vitória brasileira sobre a Suíça rendeu a Casimiro o recorde de visualizações em uma transmissão ao vivo no YouTube brasileiro, com uma audiência de 4,86 milhões. No primeiro jogo do Brasil, contra a Sérvia, o canal CazéTV superou a audiência da cantora Marília Mendonça em uma transmissão ao vivo, com mais de 3,31 milhões.

A parceria é fruto de um acordo da Fifa com a empresa Livemode, que também será responsável pela transmissão revolucionária junto ao FIFA+.

RODRYGO ‘PEGA’ MAGIA DO FENÔMENO

Uma cena inusitada chamou a atenção na transmissão da “Ronaldo TV” na partida entre Brasil e Suíça, válida pelo Grupo G da Copa do Mundo. Ao fim do jogo, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno entrevistava Rodrygo, que entrou no segundo tempo da partida, quando o jogador da seleção tentou “roubar” um pouco da magia do antigo camisa 9.

Ao final da conversa, Rodrygo se despedia do Fenômeno quando resolveu tocar nas pernas do ex-jogador e, depois, esfregar as mãos nas próprias pernas, “transferindo” o talento de Ronaldo para si mesmo. “Pegar um pouquinho aqui”, brincou o camisa 21 da seleção. Ronaldo caiu na gargalhada. A cena viralizou nas redes sociais.

Na entrevista, Rodrygo comentou sobre sua atuação no jogo e ventilou a possibilidade de se tornar titular da seleção ao longo do torneio. “Eu estou pronto. Quando o professor quiser, eu estou aí. Se for no próximo jogo, se for depois, eu estou à disposição. Tenho que estar preparado.”

A Ronaldo TV vem realizando entrevistas exclusivas com jogadores após as partidas. O canal do ex-jogador promove uma cobertura alternativa da Copa do Mundo.