Após quase uma semana de treinamentos sob o comando de Fernando Lázaro, o atacante Ángel Romero foi apresentado oficialmente como reforço do Corinthians nesta segunda-feira. Descontraído, pediu para tirar uma selfie com os jornalistas antes da coletiva de imprensa, em referência à celebração que fez ao marcar um gol contra o Palmeiras em duelo decisivo do Brasileirão de 2017, do qual o time alvinegro foi campeão. De volta após se despedir há três anos e meio, Romero quer voltar a sentir a emoção de conquistar um título com a camisa alvinegra.

“Quero voltar a ser campeão com o Corinthians. Depois pensamos em vitórias individuais. A ideia que o grupo tem, que o Fernando tem, é voltar a ganhar um título”, afirmou o paraguaio, que também falou sobre a necessidade de voltar a vencer clássicos, após um ano duas vitórias, três empates e sete derrotas para os rivais paulistas. No atual elenco corintiano, Romero é o jogador com mais gols em clássicos. Fez três contra o São Paulo, dois contra o Santos e um contra o Palmeiras.

“Temos que voltar a ganhar. Tem time para isso, estamos trabalhando para isso. Só agora que fiquei sabendo que sou artilheiro dos clássicos, mas um jogador só não ganha clássico. Tem que ser tudo junto. Vamos trabalhar para formar um time forte e voltar a ganhar. O mais importante é ganhar títulos. Prefiro título do que clássico”, disse.

Depois do Brasileirão de 2017, o Corinthians venceu as edições de 2018 e 2019 do Paulistão, e não celebrou mais nenhum título a partir daí. Romero fez parte da campanha de 2018. No ano seguinte, ainda integrava o elenco alvinegro, mas foi afastado e treinava separadamente, pois, na época, não entrou em um acordo com a diretoria sobre a renovação de seu contrato. O vínculo chegou ao fim em julho e ele se despediu. Na coletiva desta segunda, reconheceu que a condução da saída não foi das melhores.

“A negociação para retornar foi muito rápida porque as duas partes queriam. Eu segui falando com a diretoria, com o Duilio, o Alessandro, desde a minha saída. Mas a minha saída foi um pouquinho errada. É óbvio que não queria sair dessa forma, joguei muito tempo aqui. As coisas acontecem por alguma razão. Vivi essa experiência ruim., é parte da vida. Agora, quero fazer novamente minha história daqui para frente com o Corinthians. Voltar a ganhar títulos”, afirmou o jogador.

Apesar da saída conturbada, disse nunca ter perdido a identificação com o clube. “Eu digo que nunca saí do Corinthians, sempre acompanhei. Eu tinha uma coisa pendente que era voltar para casa, é sempre bom voltar para casa. Eu e minha família fomos muito felizes aqui. É sempre bom voltar para onde fomos muito felizes.”

Com 209 partidas pelo Corinthians (160 como titular), Romero soma 35 gols, 27 deles na Neo Química Arena, sendo superado apenas por Jô, que anotou 30. Questionado sobre a marca, disse não ser algo que tenha pensado sobre. “Jô é um amigo, fiquei feliz por ele. Meu retorno não é por isso, queria voltar para casa, onde fui feliz. O objetivo é ser campeão e depois pensar nas coisas individuais.”

Na manhã desta segunda, Romero participou, ao lado dos companheiros, de um exame de vista no CT Joaquim Grava. Fernando Lázaro continua preparando o time para o Paulistão, primeiro desafio da temporada, que começa apenas no dia 15 de janeiro, ainda sem datas específicas definidas.