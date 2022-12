O atacante Angel Romero foi anunciado oficialmente, nesta quinta-feira, como o primeiro reforço do Corinthians para a temporada 2023. O paraguaio, de 30 anos, retorna ao Parque São Jorge, onde atuou de 2014 a 2018.

“Bienvenido de vuelta”, foi a mensagem postada pelo clube alvinegro nas redes sociais. O tradicional toque de sirene no parque São Jorge também anunciou a chegada de Romero, que trocou mensagem em Guaraní, com o também paraguaio zagueiro Balbuena para confirmar sua chegada.

Romero já trabalhou com os novos companheiros no CT Joaquim Grava desde a quarta-feira, onde realizou exames médicos e participou de trabalhos no campo.

Dono de grande carinho por parte da torcida e identificado com o Corinthians, Romero conquistou dois títulos brasileiros e dois campeonatos paulistas, antes de deixar o clube em 2019, depois de uma briga na justiça por causa da forma do pagamento de salário.

Com 209 partidas pelo Corinthians (160 como titular), Romero soma 35 gols, 27 deles na Neo Química Arena, sendo superado apenas por Jô, que anotou 30. Depois de deixar o time alvinegro, Romero atuou pelo San Lorenzo, da Argentina, e Cruz Azul, do México.

Além de Romero, a diretoria do Corinthians poderá anunciar em breve a contratação do lateral-esquerdo Matheus Bidu. Em entrevista coletiva, o presidente Duílio Monteiro Alves afirmou que as contratações do Corinthians “não serão em quantidade, mas em qualidade”.