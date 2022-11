Um Cruzeiro com os pés no chão. Essa vai ser a marca do time mineiro em seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro sob a gestão de Ronaldo Nazário em 2023. De acordo com o ex-jogador e atual homem-forte da equipe, as prioridades para o ano que vem serão outras.

“Talvez não teremos ambição de ser campeão das competições nacionais por causa das questões orçamentárias, mas a gente só vai pensar em crescer”, afirmou o dirigente em evento organizado pelo Cruzeiro.

Baseado em uma política austera, Ronaldo adiantou que o time mineiro seguirá a curva evolutiva e vai crescer. No entanto, esse processo vai ser feito por etapas até que o Cruzeiro possa ter condições de voltar a brigar com os grandes clubes do futebol brasileiro.

Diante dessa posição, a principal meta do atual campeão da Série B do Brasileiro vai ser pela manutenção do time na elite. Esse vai ser o primeiro passo para o solidificação do projeto do clube sob a gestão da atual administração.

“Vai ser a Série A mais disputada dos últimos anos e muitas equipes terão um poder econômico superior ao nosso. Vamos ter que nos reinventar do ponto de vista de criatividade. O nosso volume de recursos é para manter o time na Série A”, comentou Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro.

Pelo planejamento da cúpula mineira, a ideia é fazer com que o time consiga, pelo menos, uma vaga para a Copa Sul-Americana a partir de 2024. Na Copa do Brasil, competição que distribui polpudas premiações ao longo do torneio, o objetivo é chegar, a princípio, na fase de oitavas de final.