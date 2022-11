A seleção brasileira terá um “desfalque” de última hora nas arquibancadas do Lusail Stadium na estreia do Brasil na Copa do Mundo nesta quinta-feira. Ronaldo Fenômeno revelou em suas redes sociais que testou positivo para a covid-19 e não poderá ir ao jogo contra a Sérvia. O ex-atacante está bem, mas apresentou sintomas típicos de gripe.

“Ontem (quarta-feira) à noite, tive pequenos sintomas de gripe. Não me preocupei muito. Mas hoje de manhã acordei com sintomas de gripe, gripe leve. Acabei fazendo teste de covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias no meu quarto de hotel. Está tudo bem”, disse o ex-jogador.

Apesar de não poder estar no estádio, o maior artilheiro do Brasil em Copas, com 15 gols, Ronaldo Fenômeno não perdeu a oportunidade de passar boas energias para os comandados do técnico Tite.

“Estou acompanhando a Copa do Catar. Estava programado para assistir ao jogo da seleção no estádio. Não poderei ir, mas estarei na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Arrebentem”, completou.

Com covid-19, Ronaldo Fenômeno deve perder também o segundo jogo da seleção na Copa, que acontecerá na segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), diante da Suíça no Stadium 974,

Através de um convite da Fifa, Ronaldo esteve na cerimônia de abertura e na partida entre Catar e Equador, que inaugurou o evento. O atacante, que é dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, está aproveitando o fim das competições no Brasil para acompanhar o Mundial de perto.