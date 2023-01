Ronaldo Fenômeno enfim falou sobre o caso de racismo envolvendo Vinícius Júnior, ocorrido na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Valladolid, na última sexta-feira, no estádio José Zorrila, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O presidente e dono da maior parte das ações do Valladolid, o pentacampeão com a seleção brasileira condenou as ações dos torcedores e se colocou à disposição para ajudar nas investigações.

“Lamentável, repugnante, vergonhoso, inadmissível. Os racistas e xenófobos não nos representam. Vini Jr, todo o meu apoio, respeito e carinho. O Real Valladolid está à disposição das autoridades para colaborar na investigação para que os responsáveis sejam expulsos do clube. Não vamos permitir insultos racistas em nossa organização porque nossos torcedores não são assim e essas pessoas não nos representam”, declarou Ronaldo, que esteve nas arquibancadas do José Zorrila no dia do duelo diante do Real Madrid.

A declaração de Ronaldo acontece no mesmo dia em que a LaLiga soltou um comunicado afirmando que enviou duas denúncias de racismo para órgãos competentes. Houve uma denúncia criminal, transmitida aos Juizados de Instrução de Valladolid, e uma de insultos racistas, que ficará a cargo do Comité de Competições da federação espanhola de futebol (RFEF) e da Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte.

Na vitória sobre o Valladolid por 2 a 0 na última sexta-feira, o atacante Vinícius Júnior, ao ser substituído, aos 42 minutos do segundo tempo, teve em sua direção arremessados vários objetivos. Foram também ouvidos gritos de “macaco” e “negro de m…”, direcionados ao atleta.

Vinícius Júnior criticou a LaLiga por falta de iniciativa na busca pelos infratores e levou uma invertida da entidade, através do presidente, Javier Tebas, que pediu para o atleta “se informar melhor”. No entanto, o atacante recebeu o apoio de jogadores e técnicos do Campeonato Espanhol, inclusive, de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Isso fez com que a LaLiga fosse obrigada a agir, originando as denúncias.

A 16ª rodada do Campeonato Espanhol será realizada a partir do dia 06 de janeiro (sexta-feira). O Real Madrid volta a campo no sábado, diante do Villarreal, no El Madrigal.