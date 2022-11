Um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno publicou uma carta aberta a Neymar em suas redes sociais neste domingo. No texto, Ronaldo lamenta que alguns brasileiros tenham comemorado a lesão do atacante do Paris Saint-Germain que o tirou do próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, e garante a Neymar que a maioria do povo ama e admira o atacante, além de recomendar que ele volte com ainda mais fome de vitória.

Ronaldo começa o texto elogiando Neymar, antes de dizer que a maioria dos brasileiros gosta do atacante, apesar de haver quem comemorasse a lesão sofrida no jogo contra a Sérvia. “Estou certo de que a maioria dos brasileiros, como eu, te admira e te ama. Seu talento, aliás, te levou tão longe, tão alto, que tem amor e admiração por você em cada canto do mundo. E é também por isso, por ter chegado onde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade”, afirma o artilheiro da Copa de 2002, antes de afirmar que o clima de ódio é o que gera isso, com a banalização da intolerância.

Na sequência, Ronaldo recomenda que Neymar responda essas críticas dentro de campo. “É na contramão dessa violência verbal com poder destrutivo que te escrevo hoje: volte mais forte! Mais esperto! Com mais fome de gol! O bem que você faz dentro e fora de campo é muito maior que a inveja na sua direção. O Brasil te ama! A torcida de verdade – a que torce a favor – precisa dos seus gols, dribles, ousadia e alegria! Não exalte os covardes e invejosos. Celebre o amor que vem da maior parte do seu país”, sugere o Fenômeno.

Além de Ronaldo, o assunto de quem comemorou a lesão também foi citado por Casemiro, durante entrevista coletiva. O volante afirmou que as celebrações vieram de pessoas que “não tem educação ou caráter”. Enquanto isso, Neymar faz fisioterapia e corre contra o tempo para voltar a campo o mais rápido possível, assim como o lateral Danilo, que também se machucou na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia.

O Brasil enfrenta a Suíça nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), e fecha a fase de grupo contra Camarões na próxima sexta, dia 2 de dezembro, às 16h.